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Renault может принять решение о слиянии с FCA на следующей неделе — СМИ

Экономика

Акции обеих компаний подскочили более чем на 10%

Париж, 28 мая 2019, 07:32 — REGNUM  Корпорация Renault Group может в начале следующей недели принять решение о слиянии с итало-американским автопроизводителем Fiat Chrysler (FCA). Об этом 28 мая сообщает Reuters со ссылкой на источники, осведомленных с переговорами.

Члены совета директоров Renault неофициально встретятся в ближайшие дни, чтобы в начале следующей недели принять решение о целесообразности продолжения переговоров о слиянии с Fiat Chrysler.

Акции обеих компаний подскочили более чем на 10%, поскольку инвесторы приветствовали перспективу расширения бизнеса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 мая компания Fiat Chrysler начала вести переговоры с Renault Group о возможном слиянии. В результате слияния новое предприятие может стать третьим по величине производителем в мире.

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