Предприниматели Приангарья добились снижения нормативов вывоза ТКО

Иркутск, , 07:11 — REGNUM Переход Иркутской области на новую схему обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) проходит не так гладко, как бы хотелось региональным властям. Как следует из информации с официального сайта областного правительства, корректировка этого документа потребовалась из-за проблем с предпринимателями, заявившими о значительном завышении нормативов накопления отходов для юридических лиц. Губернатору Сергею Левченко пришлось признавать неправоту.

«Сигналы, которые шли от юридических лиц, малого и среднего бизнеса, что нормативы были завышены, подтвердились. Чтобы мы не начинали эту реформу с ошибок, необходимо сделать перерасчет платежей для юридических лиц, начиная с 1 января 2019 года, то есть с самого начала этой реформы», — подчеркнул глава региона.

По словам руководителя правительства Иркутской области Дмитрия Чернышова, снижение произойдет кратно, в 5−6 раз. Также он подчеркнул, что после снижения нормативов Иркутская область войдет в число субъектов РФ, где плата за отходы для юридических лиц будет ниже, чем в среднем по России.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее предприниматели из Иркутска, Ангарска и Усолья-Сибирского заявили, что в процессе реализации так называемой мусорной реформы ежемесячная сумма за вывоз мусора выросла в 10−12 раз. Это обстоятельство послужило поводом обращения в суд.

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