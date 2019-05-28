Фургал пообещал пригласить в Хабаровский край федеральные торговые сети

Хабаровск, , 06:57 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал пообещал пригласить в регион крупные федеральные торговые сети в случае, если краевые торговцы продуктами питания не снизят цены, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Критику главы региона вызвали цены на продукты питания — они в Хабаровском крае очень высоки.

«Сегодня в крае произошла монополизация торговли. И как получилось, что у нас самые высокие цены в округе? В Благовещенске дешевле, во Владивостоке дешевле. Почему так? Поэтому у меня есть очень серьезное решение, которое мы обсудили с другими губернаторами: наверное, пришло время заключать соглашения с крупными федеральными сетями, чтобы они к нам заходили и создавали конкуренцию, цивилизованную торговлю, снижали цены на продукты и приносили налоги», — заявил глава края.

Губернатор в эфире регионального телевидения также сообщил, что уже запланировал ряд встреч с представителями сетей-гигантов на Петербургском экономическом форуме в июне 2019 года. От федеральных сетей глава края ждет трудоустройства местных жителей, налоговую регистрацию на территории региона и закупку продукции местных производителей.

«Пора прекращать эти монополии, когда нам монополист объявляет, что он не может производить торговую наценку меньше 150%», — сказал Фургал.

Как сообщало ИА REGNUM, для Хабаровского края характерны не только очень высокие цены на продовольствие, но и крайне низкая обеспеченность продуктами питания собственного производства. В этом смысле материковый Хабаровский край уступил уже даже островному Сахалину, где производство продовольствия развивается по всем направлениям. Собственная обеспеченность молоком в регионе — 12%, большая часть производится из сухого молока, собственная обеспеченность мясом — 0%, птицей — 0%, яйцо 78%. Продукты в регион, в основном, завозят из других краев и областей. Это не может не отражаться на ценах, которые растут день ото дня.