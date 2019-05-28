Шахназаров: Зеленскому необходимо разгромить националистов пока не поздно

Москва, , 06:30 — REGNUM Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно переходить от слов к делу, иначе его сомнут националисты, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Зеленскому надо совершать поступки, ему надо определяться. Он не сможет постоянно нравиться всем… С националистами западными этот не пройдет номер. Это люди опасные, и они действительно будут сражаться до крови. Их надо разгромить, их надо подавить», — заявил режиссер.

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Как отмечал ранее политолог Сергей Кургинян, до конца не понятна природа этой беспомощности, которую демонстрирует президент Украины Владимир Зеленский на своем посту. Либо она продиктована его внутренней пустотой и только, либо эта пустота нужна тем силам, которые стоят за Зеленским для того, чтобы после его краха радикализировать процесс и начать новый виток агрессии против Донбасса.

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