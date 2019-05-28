Хабаровский край разоряется, покупая газ за доллары США

Хабаровск, , 06:28 — REGNUM Хабаровский край стал лидером среди регионов Дальнего Востока по накопленным долгам за газ. По сравнению с предыдущим отопительным сезоном долги выросли на 40% и составили порядка 800 млн рублей. Регион с 2005 года покупает голубое топливо за доллары США, несёт многомиллиардные убытки, но ситуацию изменить не может. В крае срывается программа газификации и банкротятся теплоснабжающие организации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Еще в феврале 2019 года стало понятно, что Хабаровский край накапливает долги за потребленный газ, ситуация только ухудшается. Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков инициировал совещание с участием представителей правительства края. Темой совещания стало укрепление платёжной дисциплины при поставках природного газа — положительная динамика по этому вопросу в Хабаровском крае отсутствует на протяжении многих лет.

По состоянию на 1 мая 2019 года совокупная просроченная задолженность всех категорий потребителей региона перед ПАО «Газпром газораспределение Дальний Восток» составила порядка 800 млн рублей. Из этой суммы около 32 млн — долги населения, а порядка 620 млн — долги теплоснабжающих организаций.

Более 40% задолженности образовалось за время прошедшего отопительного сезона — с октября 2018 года по апрель 2019 года. Остальные долги тянутся с предыдущих трёх отопительных сезонов.

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У Хабаровского края существуют особенности газоснабжения: регион с 2005 года покупает газ с проекта «Сахалин — 1» по международному контракту. Стоимость газа по данному контракту не подлежит государственному регулированию и номинирована в долларах США.

«Правительством региона в период с 2014 по 2016 годы был предпринят ряд мер, в том числе оказание дополнительной финансовой помощи муниципалитетам, для компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, в связи с изменением курса иностранной валюты.

По данным правительства Хабаровского края, стоимость газа и курс доллара с 2017 года в полном объеме учтены в тарифах, которые установлены регулятором для теплоснабжающих организаций», — сообщили в пресс-службе ПАО «Газпром газораспределение Дальний Восток».

В связи с этим газовики полагают, что в регионе отсутствуют очевидные экономические предпосылки для возникновения задолженности. Однако долги тем не менее растут. В регионе сохраняется ситуация, когда на одних и тех же производственных мощностях ежегодно создается новая теплоснабжающая организация, а старая становится банкротом.

С 2015 года в Хабаровском крае в процедуре банкротства находятся семь теплоснабжающих организаций. При этом есть муниципалитеты, где муниципальные котельные передаются новым юридическим лицам, в нарушение действующего законодательства.

«Мы уверены, что выправление в Хабаровском крае ситуации с платежной дисциплиной потребителей «малой энергетики» соответствует интересам и газовиков, и региональных властей. Ведь из-за сложившейся ситуации население часто не получает качественных коммунальных услуг, а бюджет недополучает необходимые ему налоговые поступления», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Георгий Шперлинг.

По состоянию на 1 октября 2018 года долг потребителей Хабаровского края за потребленный газ превысил 500 млн рублей. Правительство заверило газовиков, что меры будут приняты, а ситуация исправлена. Но очередной отопительный сезон завершился и выяснилось, что регион не выполнил своих обязательств, а долг вырос опять — как уже говорилось, на 40%.

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Только в 2018 году газовики направили более 100 заявлений по взысканию дебиторской задолженности. Это помогло им вернуть более 185 млн рублей. По долгам населения цифры еще более внушительные — 27 тыс. заявлений от газовиков по взысканию долгов. С населения таким способом собрали более 10 млн, а с начала 2019 года — более 2,5 млн рублей долгов. От газоснабжения отключили с начала года 151 квартиру. Всё это приводит к росту социальной напряженности — на фоне прочих падений и по доходам людей, и по закрывшимся предприятиям малого бизнеса, росту безработицы, сокращениям на крупных предприятиях.

«Мы совершенно свернули, я не побоюсь этого слова, программу газификации поселений. Она сегодня точечная и малоподвижна только потому, что там заложены мизерные средства — 80−90 млн рублей. Эти деньги — в основном оплата долгов за выполненные работы по Лазовскому и Вяземскому районам. А движения вперед — нет. Это привело к тому, что «Газпром» на 2019−2020 годы не закладывает своих средств на развитие газификации по Хабаровскому краю, потому, что мы сегодня не выполняем свои обязательства, которые даем при подписании графиков синхронизации. Должны были газифицировать 15−17 тыс. домовладений, но не выполнили этого. Это серьезная работа, и её надо начинать восполнять, надо определять, как мы дальше будем двигаться. И на селе, и в городах люди спрашивают — где газификация? Потому что это очень удобно для людей — это не промороженный уголь или дрова зимой, которыми в селе нужно топить круглосуточно», — прокомментировал ситуацию в регионе первый вице-спикер Законодательной думы Хабаровского края Юрий Матвеев ИА Амурпресс

В настоящее время «Газпром газораспределение Дальний Восток» не может запустить в эксплуатацию ряд объектов, построенных в 2011—2015 годах в Хабаровском крае — в связи с неготовностью или отсутствием потребителей. В числе таких объектов — пятикилометровый распределительный газопровод для перевода на природный газ села Матвеевка в Хабаровском районе, газопровод 10,5 км для перевода на газ угольной котельной в городе Вяземском.

Строительство уличных сетей в Хабаровске выполнено на 39%, подготовлено для газификации домовладений (квартир) — 33% от ранее заявленных объемов.

Из семи дальневосточных регионов — участников программы газификации России наибольшее отставание наблюдается именно в Хабаровском крае.

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Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край несёт многомиллиардные убытки с 2005 года в связи с покупкой газа не у российского «Газпрома», а у американской компании Exxon Mobil. Договор был подписан в 2005 году на 20 лет. Только за 2015−2016 годы, в связи с обвалом рубля, убытки Хабаровского края от кабального контракта составили 5 млрд рублей. В 2017 году прогнозировались убытки в размере более миллиарда рублей.

Краевые власти обращались за помощью в Госдуму России, и там обещали помочь. Но проблема заключается в том, что контракт с американским гигантом составлен так, что по нему можно только просить и договариваться. Вряд ли американская компания, добывающая российский газ в рамках проекта «Сахалин-1», захочет терять такого покупателя, как целый российский регион. Единственный выход региональные власти видели только в уходе от американского поставщика к российскому «Газпрому» и приобретении газа по фиксированной цене. Но до этого, судя по всему, ещё не менее 10 лет.