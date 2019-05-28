Самообложение расширят: депутаты Татарии готовят федеральную инициативу

Казань, , 06:11 — REGNUM Депутаты Госсовета Татарии решили выйти с законодательной инициативой по вопросу самообложения и расширения его возможностей. Подготовлен проект обращения в Госдуму РФ по внесению изменений в закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Если инициатива будет принята, то провести референдум по самообложению возможно будет не только в рамках целого населённого пункта, но и его части, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, Татария — один из немногих регионов России, который активно применяет схему самообложения граждан в сельских и городских поселениях. Само по себе самообложение — это разовый, а главное добровольный взнос на целевые нужды, если за него в рамках референдума проголосовало более половины совершеннолетних жителей населённого пункта. В республике административные комиссии на данный добровольный взнос угрожают привлечением к ответственности за неуплаты, хотя ещё несколько лет назад юристы говорили, что это неправомочно.

Референдумы по самообложению в поселениях Татарии ежегодно проходят осенью — в единый день голосования, и не обходятся без скандалов. В частности, во многих территориях не предоставляют льготы и освобождение от платежа для пенсионеров и иных малообеспеченных групп населения. В 2018 году референдумы прошли в 844 поселениях, но по шести были признаны несостоявшимися. Размер запрашиваемого властями «добровольного взноса» в зависимости от территории составлял от 100 рублей до 1 тыс. рублей, что на фоне средних пенсий около 13 тыс. рублей для пожилых сельчан довольно ощутимо.

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На заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Госсовета РТ 27 мая участники обсудили проект законодательной инициативы по внесению в Госдуму проекта федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

Депутаты напомнили, что работающий на сегодня механизм не позволяет проводить сходы по вопросу самообложения на отдельной территории населённого пункта, например, только в районе малоэтажной или индивидуальной застройки, что есть в столице Татарии. По мнению депутатов, это ведёт к низкой мотивации граждан «в решении местных вопросов».

"В связи с этим предлагается ввести возможность проведения сходов граждан по вопросам самообложения на части территории населенного пункта», — уточнялось на заседании комитета.

По аналогии с определением границ территорий, где осуществляется территориальное общественное самоуправление, границ избирательных округов, предлагается дать представительным органам муниципальных образований право определять границы территорий, где пройдёт сход по самообложению. Инициатором определения границ сможет стать группа граждан части населённого пункта, но не менее чем десять человек.

Инициативу должны обсудить на ближайшей сессии Госсовета РТ, дата которого пока не определена.