Киев, , 05:36 — REGNUM Высокие цены на газ для Украины связаны с её обязательствами перед МВФ, заявил депутат Верховной рады Виктор Бондарь, передаёт NewsOne.

По словам Бондаря, объяснения высокой цены на газ для Украины, которое давало правительство на протяжении восьми месяцев, не соответствют действительности. Говорилось, что «цена на газ формируется на европейских хабах».

Но в итоге оказалось, что причина не в европейских ценах. Несмотря на удешевление европейского газа, Киев продолжает закупать его в два раза дороже. Это связано с обязательствами Украины перед МВФ.

В итоге за тысячу кубометров приходится отдавать $300 — 320, в то время как она не достигает и $200. Но по низким ценам «Нафтогаз» закупать не может из-за старых договорённостей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 мая украинский депутат Вадим Рабинович заявил, что Киеву вредит сотрудничество с МВФ.

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