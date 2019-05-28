Минск установил тарифы на транспортировку по нефтепроводу «Дружба»

Минск, , 05:14 — REGNUM Тарифы на услуги по транспортировке нефти по нефтепроводу «Дружба» на территории Белоруссии установлены белорусским министерством антимонопольного регулирования и торговли. Соответствующее постановление размещено на Национальном правовом интернет-портале Белоруссии.

Уточняется, что тарифы будут действовать до 1 октября. За одну тонну в российских рублях нужно будет платить 70,44 руб. за транспортировку по участку Унеча (Высокое) — линейная производственная диспетчерская станция (ЛПДС) «Мозырь» и по участку ЛПДС «Мозырь» — Унеча (Высокое).

Тариф в 330,53 руб. распространяется на участки Унеча (Высокое) — нефтеперекачивающая станция (НПС) «Кобрин» (на польско-белорусской границе) и НПС «Кобрин» — Унеча (Высокое). На участке Унеча (Высокое) — Полоцк — Невель стоимость составляет 191,2 руб.

Напомним, проблемы с российскими поставкам по «Дружбе» начались 19 апреля после сообщений о поступающей в Польшу и в Белоруссию нефти, загрязнённой хлорорганикой. Сейчас поступление нефти ведётся в штатном режиме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 мая стало известно, что из Белоруссии в Россию возвращено более 80 тыс. тонн загрязнённой нефти.

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