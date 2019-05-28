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«Россети» потеряли в стоимости акций

Экономика

Торги на Московской бирже 27 мая закончились падением цены за обыкновенную акцию до 0,048 руб. – на 3,87 %

Москва, 28 мая 2019, 04:53 — REGNUM  Стоимость акций РАО «Российские сети» снизилась после сообщения о возможной невыплате дивидендов за минувший год, свидетельствуют данные торгов.

Так, 27 мая торги закончились падением цены за обыкновенную акцию до 0,048 руб. — на 3,87%, за привилегированную акцию — до 1,525 руб. (на 2,99%).

Напомним, 27 мая совет директоров «Россетей» рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошлый год.

При этом за I квартал этого года рекомендовано выплатить дивиденды в 2,443 коп. на каждую обыкновенную акцию и 7,997 коп. — на привилегированную. Вопрос будет рассмотрен 27 июня на годовом собрании акционеров.

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Торги на бирже
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