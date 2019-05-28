«Россети» потеряли в стоимости акций

Москва, , 04:53 — REGNUM Стоимость акций РАО «Российские сети» снизилась после сообщения о возможной невыплате дивидендов за минувший год, свидетельствуют данные торгов.

Так, 27 мая торги закончились падением цены за обыкновенную акцию до 0,048 руб. — на 3,87%, за привилегированную акцию — до 1,525 руб. (на 2,99%).

Напомним, 27 мая совет директоров «Россетей» рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошлый год.

При этом за I квартал этого года рекомендовано выплатить дивиденды в 2,443 коп. на каждую обыкновенную акцию и 7,997 коп. — на привилегированную. Вопрос будет рассмотрен 27 июня на годовом собрании акционеров.