Переселение из авариек на Ямале не должно «разогревать» рынок жилья: мнение

Салехард, , 05:21 — REGNUM Переселение жителей Ямала из аварийного жилья во вторичное целесообразно там, где стоимость «квадрата» на вторичном рынке имеет существенный дисконт перед новым. Пока такая картина наблюдается в таких городах ЯНАО, как Ноябрьск и Муравленко. Но есть обратная сторона медали, сообщил 27 мая на пресс-конференции глава региона Дмитрий Артюхов.

По планам правительства ЯНАО в ближайшие три года из аварийного жилья в регионе должны переселить 5 тыс. семей, или около 17 тыс. человек.

«Но если большой поток бюджетных денег пойдёт на вторичный рынок, мы его «разогреем», и тогда стоимость возрастёт. У нас не все программы связаны с расселением ветхого и аварийного фонда. Есть программы по многодетным и молодым семьям, по бюджетникам, где людям даются на руки средства. Но если мы поднимем цену на вторичном рынке, для них доступность жилья станет меньше. Важно всегда соблюдать баланс», — пояснил Дмитрий Артюхов журналистам.

Глава Ямала отметил, что в Ноябрьске и Муравленко при покупке жилья для переселения из авариек чётко лимитируется сумма. Относительно низкая цена на вторичном рынке — это возможность для тех же молодых семей быстрее решить свои жилищные вопросы. Но если она взлетит, то решение жилищной проблемы на Ямале затянется.

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