В парламент Канады внесли предложение ратифицировать торговую сделку с США

Оттава, , 03:35 — REGNUM В канадский парламент поступило предложение ратифицировать новый торговый договор с США и Мексикой, призванный заменить Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA), передает телеканал CBC.

«Вынесение этого предложения стало возможным после того, как наше правительство обеспечило отмену американских пошлин на сталь и алюминий», — заявила глава МИД Канады Христя Фриланд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Дональд Трамп призвал лидеров Демократической партии США в американском Конгрессе поскорей ратифицировать торговое соглашение с Мексикой и Канадой. По его словам, необходимо сначала добиться вступления в силу соглашения, а затем уже планировать инфраструктурные проекты в США.

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