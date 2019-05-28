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В парламент Канады внесли предложение ратифицировать торговую сделку с США

Экономика

МИД Канады считает, что это стало возможным благодаря отмене пошлин на сталь и алюминий

Оттава, 28 мая 2019, 03:35 — REGNUM  В канадский парламент поступило предложение ратифицировать новый торговый договор с США и Мексикой, призванный заменить Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA), передает телеканал CBC.

«Вынесение этого предложения стало возможным после того, как наше правительство обеспечило отмену американских пошлин на сталь и алюминий», — заявила глава МИД Канады Христя Фриланд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Дональд Трамп призвал лидеров Демократической партии США в американском Конгрессе поскорей ратифицировать торговое соглашение с Мексикой и Канадой. По его словам, необходимо сначала добиться вступления в силу соглашения, а затем уже планировать инфраструктурные проекты в США.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп призвал Конгресс ратифицировать торговую сделку с Канадой и Мексикой

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