Дело о «мусорном» тарифе в Кировской области рассмотрит Верховный суд

Киров, , 23:48 — REGNUM Министерство энергетики и ЖКХ Кировской области планирует оспорить решение Кировского областного суда по делу о начислении платы за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с квадратного метра площади в Верховном суде РФ.

Соответствующая апелляционная жалоба министерства поступила в ВС РФ 23 мая.

Пока дата рассмотрения дела не назначена.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Кировский областной суд своим решением признал незаконным распоряжение министерства энергетики и ЖКХ региона в части начисления платы за обращение с ТКО с квадратного метра.

В суде решили, что на момент принятия постановления правительства Кировской области об установлении тарифа на услуги регионального оператора ТКО, норматив накопления отсутствовал. Последний раз замеры проводились в 2005 году.

Опираясь на решение Кировского облсуда, общественная организация «Стопкартель» направила жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), требуя разобраться с «мусорным» тарифом в Нижегородской области, где применяется аналогичная система расчета — с квадратного метра площади, а не в соответствии с числом проживающих.

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