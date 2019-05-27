Ростов-на-Дону вновь закупает автобусы

Ростов-на-Дону, , 23:05 — REGNUM Более 80 млн рублей выделено из бюджета Ростовской области на закупку новых автобусов для Ростова-на-Дону. Как следует из документации, размещённой на сайте госзакупок, на эти деньги будет приобретено 10 единиц транспорта, передаёт ИА REGNUM.

Заказчиком выступает министерство транспорта Донского региона. 83,5 млн рублей пойдут на покупку 10 автобусов — новых, оборудованных специальными приспособлениями для перевозки инвалидов-колясочников, кондиционерами.

ИА REGNUM напоминает, что Ростов-на-Дону уже потратил более 1 млрд рублей на покупку новых низкопольных автобусов. Часть из них работает на дизельном топливе, часть — на газе. Обновление автобусного парка было связано с подготовкой к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году.

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