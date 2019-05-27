Стоимость строительства нового вокзала в Можге оценивается в 300 млн

Ижевск, , 22:56 — REGNUM В рамках реализации проекта строительства транспортно-пересадочного узла в Можге, который объединит железнодорожный и автовокзалы, в настоящее время закончены проектно-изыскательские работы. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Удмуртии.

Осенью планируется получить заключение госэкспертизы, после чего начнутся строительные работы.

На данный момент реализация проекта оценивается в 300 млн рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вопрос реконструкции вокзала в Можге обсуждал с начальником Горьковской железной дороги Анатолием Лесуном еще предыдущий глава Удмуртии Александр Соловьев осенью 2016 года. Уже тогда предполагалось строительство объединенного автомобильного и железнодорожного узла в рамках соглашения о сотрудничестве на 2015−2017 годы.

Годом позднее Бречалов еще в статусе врио рассматривал с Лесуном перспективы строительства нового вокзала. Тогда планировалось, что вокзал будет построен к 2020 году.

В октябре 2018 года правительство Удмуртии и АО «Российские железные дороги» (РЖД) подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве транспортно-пересадочного узла в Можге.

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