Инвестиции не для всех: Госдума намерена ограничить физлиц в инструментах

Москва, , 00:10 — REGNUM Сегодня, 28 мая, Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, направленный на разделение всех инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных, сообщает ИА REGNUM.

Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия»). Авторы инициативы предлагают на законодательном уровне разделить инвесторов на несколько категорий. Так, неквалифицированные инвесторы могут быть особо защищаемыми и простыми. При этом все физлица автоматически относятся к категории особо защищаемых неквалифицированных инвесторов.

Инициатива устанавливает, что к квалифицированным инвесторам относятся предлагается относить только тех граждан, во владении у которых есть активы на сумму минимум 10 млн рублей. Такие инвесторы в свою очередь подразделяются на простых квалифицированных инвесторов и профессиональных квалифицированных инвесторов. К последним авторы инициативы предлагают относить профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также управляющие компании паевых инвестиционных фондов, кредитные организации и страховщиков.

Как отмечают авторы, такие нормы направлены на повышение уровня доверия граждан к финансовому рынку, чтобы простимулировать приток частных инвестиций. Между тем введенная градация сможет обеспечить необходимый уровень защиты прав потребителей финансовых услуг.

Права и ограничения для граждан

Особо защищаемые неквалифицированные инвесторы — то есть, большинство физлиц — смогут вкладывать свои средства только в наиболее простые и наименее рискованные финансовые инструменты. Речь идет, в частности, о сделках с ценными бумагами, но только с теми, которые допущены к торгам первого и второго уровня. Вкладывать средства в коммерческие облигации такие инвесторы не смогут.

Граждане также вправе вкладывать свои средства в сделки с паями паевых инвестиционных фондов, а также с иностранной валютой и драгметаллами на организованных торгах.

Второй категории — простым неквалифицированным инвесторам — доступны все те же операции, но им также предлагается разрешить участвовать в маржинальных сделках.

Помимо этого ранее Госдума уже приняла закон о цифровых финансовых активах, где четко прописала, что приобретать такие криптоинструменты вправе только квалифицированные инвесторы. Другими словами, обычные граждане лишаются возможности вложиться, например, в биткоины.

Категоризация таких инвесторов будет проходить в порядке, установленном Центробанком РФ. Обязанность заниматься категоризацией ложится на брокера, форекс-дилера, управляющую компанию паевого инвестиционного фонда, доверительного управляющего или на кредитные организации. Неквалифицированные инвесторы должны будут раз в год подтверждать, что они соответствуют требованиям инвестора — то есть, уполномоченный орган будет ежегодно их проверять.

Возможности для квалифицированных

Правила инвестирования для квалифицированных инвесторов, ожидаемо, менее жесткие. Так, простой квалифицированный инвестор может вкладывать свои средства в сделки, в которые также инвестируют и все неквалифицированные инвесторы. При этом им не придется проходить тестирование или информировать о характеристиках финансового инструмента и соответствующих рисках.

В самом привилегированном положении окажутся профессиональные квалифицированные инвесторы. Им по умолчанию доступны любые финансовые инструменты.