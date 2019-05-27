В Челябинской области создадут министерство промышленности

Челябинск, , 21:48 — REGNUM В Челябинской области будет создано министерство промышленности. Об этом заявил временный руководитель региона Алексей Текслер в ходе встречи с членами регионального Союза промышленников и предпринимателей, сообщили журналистам в его пресс-службе.

По его словам, минпром даст возможность наладить взаимосвязь между малым и средним бизнесом. Министерство будет всесторонне содействовать развитию на территории области современных промышленных групп, поддерживать развитие машиностроения, металлообработки и иных современных производств. Также у него будут и другие задачи.

Всё это будет требовать кадровых решений. «Такие решения будут, причём в ближайшее время», — заявил врио губернатора.