Понедельник, 27 Мая 2019 года
21:48:51 МСК

В Челябинской области создадут министерство промышленности

Экономика

Об этом заявил врио губернатора

Челябинск, 27 мая 2019, 21:48 — REGNUM  В Челябинской области будет создано министерство промышленности. Об этом заявил временный руководитель региона Алексей Текслер в ходе встречи с членами регионального Союза промышленников и предпринимателей, сообщили журналистам в его пресс-службе.

По его словам, минпром даст возможность наладить взаимосвязь между малым и средним бизнесом. Министерство будет всесторонне содействовать развитию на территории области современных промышленных групп, поддерживать развитие машиностроения, металлообработки и иных современных производств. Также у него будут и другие задачи.

Всё это будет требовать кадровых решений. «Такие решения будут, причём в ближайшее время», — заявил врио губернатора.

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