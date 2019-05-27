Пензенский минздрав опроверг информацию об «итальянской» забастовке медиков

Пенза, , 21:47 — REGNUM Министерство здравоохранения Пензенской области опровергло информацию о проведении «итальянской» забастовки сотрудниками Областной станции скорой медицинской помощи. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Информацию о забастовке в министерстве назвали «несоответствующей действительности» и заверили, что учреждение работает в штатном режиме.

«На выезде работают 133 бригады. Нарушений регламента не зафиксировано», — заключили в Минздраве.

Кроме того, стало известно, в ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» состоялось заседание профсоюза, в рамках которого было сообщено о достижении договоренности с руководством учреждения о решении вопросов, связанных с оплатой труда.

«Эту работу мы ведем не первый день. Мы еще в феврале обсуждали проблематику скорой помощи вместе с нашими социальными партнерами на пленуме. Минздрав и правительство области нас услышало», — заявила глава пензенской федерации профсоюзов Галина Попадюк.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сотрудники Пензенской областной станции скорой помощи опубликовали открытое обращение, в котором жалуются на унизительно низкую зарплату не только медработников, но и водителей.

Они предупредили о начале с 27 мая 2019 года первого этапа «итальянской забастовки», при которой часть фельдшеров выездных бригад «будет отказываться от работы в составе неполной бригады», а с 10 июня водители будут отказываться принимать автомобили с техническими неисправностями.

Коллектив ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» предложил работодателю и областному минздраву создать рабочую группу и обсудить все поставленные в обращении вопросы, задействовав в работе профком межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие».

В обращении к органам власти, в том числе губернатору Ивану Белозерцеву, — 16 требований. Одно из основных — установить минимальную зарплату среднего медперсонала и водителей «с учётом компенсационных и стимулирующих выплат в расчёте на одну ставку не менее 100% от средней по региону (26 тыс. руб. по итогам 2018 года)». Работники медучреждения напоминают, что доведение зарплаты до средней по области — это обязательство власти по «майским указам» президента, и это тот показатель, о котором «отчитываются чиновники».

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