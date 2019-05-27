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Нефть Brent превысила $70 за баррель

Экономика

Июльские фьючерсы WTI поднялись в цене до $59,25 за баррель

Лондон, 27 мая 2019, 21:13 — REGNUM  Мировые цены на нефть снова растут на фоне напряженности на Ближнем Востоке, 27 мая передает агентство Reuters.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене на 1,08% и к настоящему моменту оцениваются в $70,02 за баррель. Августовские фьючерсы Brent поднялись на 1,79%, до $68,68 за баррель.

Фьючерсы нефти WTI на июль к настоящему моменту подорожали на 1,06%, до $59,25 за баррель.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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