В Нижегородской области введут в оборот 19 тыс. га неиспользуемых земель

Нижний Новгород, , 20:56 — REGNUM В Нижегородской области в 2019 году планируют ввести в оборот 19 тыс. га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. По сравнению с прошлым годом показатель увеличен почти на 1 тыс. га, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

«Чтобы выращивать больше зерна, картофеля, овощей и других культур, важно осваивать пустующие земли. Рост собственного производства сельхозпродукции позволит сделать экологически чистые продукты питания доступнее для нижегородцев. Обеспечение продовольственной безопасности региона — это наша стратегическая задача. Кроме того, сельхозтоваропроизводители смогут реализовать часть произведенной продукции за рубеж», — отметил губернатор Глеб Никитин. Он добавил, что рост объемов обрабатываемых земель увеличит число новых рабочих мест для жителей районов области.

Глава региона констатировал, что многие гектары заброшенных земель пустуют десятки лет.

«Мы понимаем, что предприятиям трудно самостоятельно покупать специальное оборудование для таких работ, поэтому я дал поручение включить в перечень субсидируемой за счет областного бюджета техники мульчеры. Помимо этого, региональный минсельхоз начал подготовку новых программ по компенсации части затрат на покупку техники для предприятий, которые начнут обрабатывать простаивающие земли», — заверил губернатор.

Однако программа субсидирования техники для обработки заброшенной пашни может стартовать лишь в 2020 году.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2019 году объем господдержки сельхозтоваропроизводителей Нижегородской области будет увеличен на 27,5%. Средства выделят из областного бюджета.

Кроме того, поддержка животноводства из нижегородского облбюджета увеличена на 344,9 млн рублей, или на 33% по сравнению с 2018 годом. Таким образом, всего по этому направлению будет выделено 1,4 млрд рублей.

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