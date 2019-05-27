Глава Рослесхоза: За всеми лесами в Иркутской области проследят со спутника

Москва, , 20:43 — REGNUM «Дистанционный мониторинг с применением систем спутникового отслеживания лесных участков — эффективный инструмент выявления случаев недобросовестного использования земель лесного фонда. Учитывая высокую криминогенность лесного сектора в Иркутской области, о которой свидетельствуют в том числе оперативные данные текущего года, необходимо усилить наблюдение за ситуацией в регионе», — заявил 27 мая заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации — руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик.

Площадь земель лесного фонда на территории Иркутской области, по данным государственного лесного реестра на 1 января 2019 года, составила 69,4 млн га, включая 18,8 млн га резервных лесов, где не ведется интенсивная хозяйственная деятельность. Площадь мониторинга дистанционного на территории региона в минувшем году составила 21,8 млн га. Средствами дистанционного мониторинга было обнаружено 76,4% от общего числа выявленных Рослесхозом и переданных в правоохранительные органы случаев незаконной рубки (2593 материала).

В связи с тем, что ежегодное увеличение площади мониторинга показало свою эффективность при выявлении случаев незаконной рубки, руководителем Рослесхоза было принято решение распространить дистанционный мониторинг использования лесов в Иркутской области на всю территорию Иркутской области, отмечает пресслужба ведомства. С начала 2019 года мониторинг проводился в регионе уже на площади 33,3 млн га и охватывал территорию 19 лесничеств.

Напомним, что в январе 2019 года, выступая в Совете Федерации, Иван Валентик отмечал проблему необоснованных санитарных рубок в Иркутской области и совместную работу Рослесхоза и прокуратуры по расследованию соответствующих преступлений.

Ранее, в ходе внеплановой выездной проверки в ноябре-декабре 2018 года Рослесхоз выявил в работе Министерства лесного комплекса Иркутской области нарушения лесного законодательства. Проверка была инициирована по представлению Генпрокуратуры Российской Федерации об устранении нарушений законодательства при использовании и охране лесов в Иркутской области. По результатам проверки Губернатору Иркутской области было направлено предписание об устранении выявленных нарушений. Также Рослесхоз направил материалы в прокуратуру Иркутской области для принятия мер реагирования в рамках установленной компетенции.