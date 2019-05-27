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«Мяч на стороне США» — комиссар ЕС о торговых переговорах с Вашингтоном

Экономика

Стороны «добились некоторого успеха» в ходе предварительных переговоров

Брюссель, 27 мая 2019, 20:41 — REGNUM  Торговые переговоры США и ЕС помогли снять с повестки дня введение пошлин на импорт автомобилей, однако об отмене ранее введенных тарифов говорить рано, 27 мая передает агентство Reuters.

По словам комиссара Евросоюза по торговле Сесилии Мальмстрём, стороны «добились некоторого успеха» в ходе предварительных переговоров.

«На данный момент мяч находится на стороне США», — отметила Мальмстрём.

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