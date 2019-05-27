В Казахстане открылась экспертная школа ЕАЭС

Нур-Султан, , 20:00 — REGNUM В Нур-Султане Российский совет по международным делам и Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) открыли школу ЕАЭС, где молодые ученые из всех стран-участниц Евразийского экономического союза под руководством экспертов финансового центра «Астана», Российского совета по международным делам и Евразийской экономической комиссии обсуждают вопросы экономической интеграции ЕАЭС и создание единого финансового рынка.

25 мая в международном финансовом центре «Астана» в Нур-Султане начала работу экспертная школа ЕАЭС, темой которой стала финансовая интеграция стран Евразийского союза. Сюда съехались более 30 молодых преподавателей, исследователей, аспирантов, финансовых аналитиков, бизнес-аналитиков, государственных служащих, социологов, журналистов из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. В течение нескольких дней руководство МФЦА, представители Евразийской экономической комиссии, известные эксперты в области финансов, экономики и международных отношений рассказывают участникам школы об особенностях создания единого финансового пространства ЕАЭС.

Участники экспертной школы ЕАЭС смогут познакомиться с работой международного финансового центра «Астана», с тем, какую роль финансовый центр будет играть в важном процессе интеграции внутри ЕАЭС и создании единого финансового рынка. По окончании совместной работы участники подготовят свои предложения по наиболее актуальным шагам в сфере финансовой интеграции между государствами-членами ЕАЭС.

Тема экономической и интеграции и создание единого финансового рынка — одни из важнейших задач для ЕАЭС сегодня. О скорейшем завершении работы над концепцией единого финансового пространства ЕАЭС в пятницу 24 мая в Банке России заявил член коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии по экономике и финансовой политике Тимур Жаксылыков на заседании консультационного совета по валютной политике национальных (центральных) банков союзных стран. В нем участвовали руководители центральных банков и других финансовых регуляторов всех государств Союза. Они пришли к выводу, что создание общего финансового рынка будет дополнительным источником для развития государств Евразийского союза.

«В работе над концепцией формирования общего финансового рынка ЕАЭС достигнут существенный прогресс. Мы с коллегами из правительств и национальных банков настроены завершить работу над документом в текущем году», — отметил Тимур Жаксылыков.

Международный финансовый центр «Астана» выступает соучредителем школы ЕАЭС в этом году, поскольку создан июле прошлого года как финансовый хаб, способный стать ключевой площадкой для решения одной из главных задач, стоящих сегодня перед ЕАЭС — укрепления экономической интеграции и создании единого финансового пространства.

Ключевые компетенции МФЦА — развитие рынка капитала, управления активами и благосостоянием частных лиц, а также ставшего популярным в последние годы даже в Европе исламского финансирования. МФЦА уже привлек в партнеры биржу NASDAQ, Шанхайскую фондовую биржу, Goldman Sachs и фонд Шелкового пути. Участниками МФЦА уже стали более 150 международных компаний.