Экспорт драгоценных камней и металлов из Таджикистана вырос в 53 раза

Душанбе, , 19:46 — REGNUM В Таджикистане с начала 2019 года увеличился экспорт и импорт драгоценных и полудрагоценных камней и металлов, сообщает агентство по статистике при президенте страны.

Так, по приведенным данным, экспорт драгоценных и полудрагоценных камней и металлов с начала 2019 года увеличился в 53,5 раза и сложился на общую сумму более 42,9 млн долларов, «что превысило показатели аналогичного периода 2018 года более чем на $42,1 млн».

При этом сумма импорта этих камней и металлов за указанный период — более 2 млн долларов. А это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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Таки образом, согласно докладу World Gold Council (Всемирного совета по золоту), в первом квартале 2019 года Таджикистан экспортировал одну тонну золота. Это помогло ему войти в тройку крупнейших продавцов золота в мире и занять в этом рейтинге 3-е место. На первом расположился Узбекистан — 6,2 тонн золота, второе место заняла Монголия — 3,4 тонны.

А вот лидером по закупке золота стала Россия, которая за первый квартал 2019 года закупила этого металла 55,3 тонны (резерв составляет — 2168,3 тонны). Второе место — Турция (40,1 тонн), третье — Китай (33 тонны).

Напомним, что министерство промышленности и новых технологий Таджикистана не оглашает объем произведенного в стране за 2018 год золота. Однако если исходить из предоставленных министерством на данный момент данных, что в 2018 году в сравнении с 2017 годом (было произведено 5,5 тонн золота) объем производства золота увеличился на 16,9%, можно предположить, что в 2018 году было произведено более 6,4 тонн этого драгметалла.

По данным агентства по статистике Таджикистана, в 2018 году страна продала драгоценных и полудрагоценных камней и металлов на сумму немногим более 2 млн долларов. Тогда как в 2017 году эта сумма была больше на 99% и составила 213,8 млн долларов