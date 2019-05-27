Туркмения признана наименее популярной для туристов-мусульман в Туркестане

Ашхабад, , 19:41 — REGNUM Туркмения заняла 51-е место среди 130 стран в «Общемировом мусульманском рейтинге путешествий — 2019» («Global Muslim Travel Index — 2019»), составленном аналитиками CrescentRating совместно с MasterCard.

Среди стран туркестанского региона наиболее популярным у туристов-мусульман признан Узбекистан, заполучивший 22-ю строчку рейтинга. Затем следую Казахстан — 24-е место и Киргизия — 29-е место.

Несколько менее популярным туристическим направлением стал Таджикистан — 35-е место, а замыкает список упомянутая выше Туркмения.

Самыми привлекательными для туристов-мусульман признаны Малайзия, Индонезия и Турция.

Также в топ-10 вошли Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Марокко, Бахрейн, Оман и Султанат Бруней.

Наименее популярными авторы рейтинга назвали Никарагуа, Латвию и Эстонию.

Россия и США расположились на 46-й строчке рейтинга, а Китай занимает 76-е место.