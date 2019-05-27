«Экологию Киргизии защищают все, кому не лень. Результат — ноль» — мнение

Балыкчи, Киргизия, , 19:37 — REGNUM «При Советском союзе озеро Иссык-Куль вообще не рассматривалось как объект для строительства чего-то, что может навредить экологии. Даже потенциально», — заявил казахстанский эксперт Эдуард Полетаев, комментируя ИА REGNUM экологическую ситуацию на озере Иссык-Куль.

Собеседник редакции отметил, что озеро Иссык-Куль является «гордостью Киргизии и бюджетообразующим объектом областного значения».

"Тема защиты экологии стала «хайповой» и ею занимаются все, кому не лень. Ведь любой негатив может ударить по бизнес-интересам каких-то групп, которые хорошо зарабатывают на пансионатах, а во-вторых — по имиджу власти. Поэтому тема экологии хорошо переплетается с политикой, экономикой и частными бизнес-интересами», — пояснил он.

В качестве примера политолог напомнил, что «туристические потоки из Казахстана в Киргизию после «Апрельской революции» в 2010 году резко сократились».

Читайте также: Президент Киргизии опасается срыва турсезона на Иссык-Куле

«Экологическая страшилка будет работать ничуть не хуже. Потому, что никто не захочет поехать купаться в якобы грязном озере и отдыхать на его берегу», — подчеркнул Полетаев.

При этом эксперт отметил, что «все ужасы, о которых говорят люди, не имеющие отношения к экологии, лично его не убеждают».

"Я не эколог, но исхожу из двух простых фактов. Первый, все проекты, о которых мы говорим — урановые рудники и база российского Военно-морского флота — разрабатывались еще в советское время. И перед запуском подобных проектов, вероятный экологический ущерб был просчитан в первую очередь.

Во-вторых, при СССР развитие Иссык-Куля предполагало открытие всесоюзной здравницы. Плановая экономика умела считать деньги — дешевле было построить пансионаты на озере и отправить в них отдыхающих из Алма-Аты, чем они бы летели в Сочи. Это было и дороже, и сложнее в организационном плане», — уточнил он.

Таким образом, по словам аналитика, «Иссык-Куль вообще не рассматривался как объект для строительства чего-то, что может навредить экологии даже потенциально».

"Я помню, как начинались все скандалы еще около 10 — 15 лет назад. С тех пор тема постоянно крутиться в информационном пространстве. Однако, те, кто действительно решает проблемы экологии, меньше об этом говорят, а больше делают. А от деятельности «защитников» результата нет», — резюмировал Эдуард Полетаев.