Прожиточный минимум в Киргизии снизился до 4 325 рублей

Бишкек, , 19:34 — REGNUM В Киргизии средний размер прожиточного минимума в первом квартале 2019 года составил 4 681 сом (4 325 рублей), снизившись по сравнению с январем — мартом 2018 года на 4,2%. А в сравнении с началом текущего года этот показатель уменьшился на 1,1%, пишет пресс-служба национального статистического комитета.

В ведомстве утверждают, что уменьшение показателя прожиточного минимума связано со снижением цен на основные виды продуктов питания.

Среди регионов республики самая высокая стоимость жизни зафиксирована в Джалал-Абадская области, где прожиточный минимум равен 5 037 сомов (4 653 рубля).

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На втором месте расположилась «южная столица» Киргизии, город Ош — 4 857 сомов (4 487 рублей). На третьем оказалась Ошская область — 4 850 сомов (4 481 рубль).

Затем следуют киргизская столица, город Бишкек — 4 696 сомов (4 339 рублей), Нарынская область — 4 582 сома (4 234 рубля) и Чуйская область — 4 503 сома (4 161 рубль).

Замыкают список Баткенская область — 4 327 сомов (3 998 рублей), Иссык-Кульская область — 4 206 сомов (3 886 рублей) и Таласская область 4 186 сомов (3 867 рублей).

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