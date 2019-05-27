Украине советуют объявить дефолт или получить компенсацию от ЕС

Киев, , 18:34 — REGNUM Украине нужно объявить дефолт перед иностранными кредиторами, если европейский союз не компенсирует Киеву убытки за потерю российского рынка сбыта и внедрение технических стандартов ЕС. Об этом 27 мая заявил в эфире одного из украинских телеканалов эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский.

«То, что Украина находится в техническом дефолте не является сюрпризом для финансовых аналитиков. Угроза дефолта — это инструмент торгов. В течении пяти лет нам долго рассказывали о перспективах Европейского союза и прочее. Каждая из стран Восточной Европы, которая двигалась в направлении ЕС, получала компенсации из бюджета ЕС. Что получила Украина? Большой привет и квоты. Давайте возобновим паритет, мы же потеряли рынки», — напомнил Землянский.

Он также напомнил, что ЕС не компенсировал Украине потери за смену технических стандартов производства.

«Нам кто-то компенсировал эти потри? Нет. Давайте выходить на переговоры, не кричать о дефолте: «Мы не будем ничего отдавать». Давайте говорить о том, что нужно компенсировать те потери, которые понесла Украина за последние пять лет вследствие своих европейских устремлений… Туда можно привлекать Европейский банк реконструкции и развития, европейских чиновников. Нужно об этом говорить или мы уходим в дефолт: «Ребята, извините, нам не за что отдавать, потому что вы не компенсировали наши потери», — рассказал Землянский.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая в интервью Financial Times украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил о том, что Украине нужно объявить дефолт перед иностранными кредиторами.

«По моему мнению, мы должны повести себя с нашими кредиторами, как Греция. Это пример для Украины», — сказал Коломойского.

Он напомнил, что в 2015 году Греция стала первой страной, которая не вернула Международному валютному фонду значительную сумму по кредиту.

«Если Зеленский будет слушать… он закончит, как Порошенко. У него будут такие же рейтинги — 5, 10, 15 вместо 73 процентов», — рассказал Коломойский.

Он также добавил, что США и Евросоюз могли бы списать внешние долги Украины, так как «их не интересует Украина», они хотят «навредить России».

Напомним, на этой неделе запланирована встреча президента Владимира Зеленского с представителями МВФ.