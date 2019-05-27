Тимошенко призвала Зеленского запретить закупки газа через посредников

Киев, , 17:57 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский и правительство должны запретить посреднические схемы при закупке европейского газа. Об этом 27 мая заявила на брифинге в Верховной раде депутат, глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Он считает, что госкомпания «Нафтогаз Украины» должна заключить прямые контракты на поставку природного газа с европейскими поставщиками газа, что позволить минимум на треть снизить стоимость газа на украинском рынке.

«Сегодня мы предлагаем правительству и новому президенту немедленно приять все необходимые решения, чтобы запретить посредничество в приобретении европейского природного газа для Украины на европейских рынках. Это значит, что не какие-то неизвестные компании должны выходить на рынки Европы и покупать природный газ, а непосредственно, прозрачно «Нафтогаз». Тогда все будет понятно. Тогда мы увидим реальную цену. Она снизится минимум на треть, потому что на треть упали мировые цены на природный газ», — сказала Тимошенко.

Она сообщила, что сегодня Украина покупает газ по самым высоким ценам в Европе.

«Сегодня на мировых рынках падает цена на природный газ. Между Украиной и европейским рынком поставок природного газа существуют посредники. Эти посредники сегодня продолжают удерживать наивысшую в Европе цену на природный газ для Украины. Сегодня цена на газ даже с европейских рынков минимум треть не обоснована. Это продолжает составлять оффшорное состояния тех, кто все эти последние годы работал на посреднических услугах», — добавила Тимошенко.

Она также призвала президента Зеленского наложить вето на постановление правительства о повышении цен на газ.

«Тогда мы вернемся на рентабельную, обоснованную, рентабельную цену на газ, которая будет почти в два раза ниже, чем сегодня», — подытожила Тимошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте пресс-служба «Нафтогаза» проинформировала, что покупала природный газ в ЕС по $226/тыс. куб. м, что на 6−13% дешевле заявленной лидером партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком цены ($240−260/тыс. куб. м), которая должна сложиться по прямому контракту с ПАО «Газпром».

"Медведчук говорит о поставках газа по цене $240−260/тыс. куб. м. Мы покупали на открытых торгах в ЕС в марте по цене в среднем $226/тыс. куб. м. А на апрель цена снизилась до уровня около $217/тыс. куб. м», — сообщили в «Нафтогазе».

Напомним, в 2017 году газ на Украину поставляли 80 компаний-посредников. В 2018 году они увеличили объемы поставок на 27% — до 14 млрд кубометров и продавали газ по цене от 300 до 500 долларов за тысячу кубов.