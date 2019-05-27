Магнитка получила награду РСПП за развитие кадрового потенциала

Магнитогорск, Челябинская область, , 17:46 — REGNUM Флагман российской сталелитейной отрасли Магнитогорский металлургический комбинат (ММК, г. Магнитогорск Челябинской области) удостоился высокой награды Российского союза промышленников и предпринимателей «За развитие кадрового потенциала». Ежегодно компания инвестирует в профессиональное развитие сотрудников порядка 200 млн рублей.

Всего во всероссийском конкурсе РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость» принимали в этом году участие около 300 компаний. Магнитка стала лауреатом конкурса второй год подряд.

ММК занимает первое место в России по доле на рынке металлопроката и является крупнейшим работодателем 418-тысячного Магнитогорска, где располагается основная производственная площадка компании. Ежегодно комбинат вкладывает более 200 млн рублей в развитие кадрового потенциала, говорится на официальном сайте предприятия.

Компания не первый год успешно осуществляет масштабную программу по профессиональному обучению, переобучению, повышению квалификации персонала. Если в 2016 году она охватила 55% всех сотрудников, то в прошлом году — уже 62%. Обучение прошли в общей сложности почти 13 тысяч человек, затраты на эти цели составили 100 млн рублей. Важным элементом повышения квалификации сотрудников Магнитки является участие в практических семинарах и конференциях, где они свободно обмениваются опытом с коллегами с других предприятий. Одним из последних таких мероприятий стала третья ежегодная конференция «Compensation, benefits and performance management: внедрение инновационных HR-подходов в эпоху перемен и оптимизации расходов», прошедшая в Москве в середине мая.

ММК входит в число лидеров по инвестициям в человеческий капитал в России. В 2017 году компания направила 766 млн рублей на финансирование «социального пакета» льгот и гарантий для своих работников. По итогам того же года компания была признана лучшим российским работодателем по версии американского журнала Forbes. В основу рейтинга World's Best Employers легли такие критерии, как имидж компании и условия работы, которые оценивались самими сотрудниками ведущих предприятий.