Слушания по рекультивации челябинской свалки прошли конструктивно

Челябинск, , 17:42 — REGNUM 27 мая в Челябинске состоялись общественные слушания по проекту рекультивации земельного участка, занятого городской свалкой в Металлургическом районе города. Участие в слушаниях приняли представители госкорпорации «Росатом», ФГУП «РосРАО», государственных и независимых экологических организаций, правительства Челябинской области, Общественной палаты Челябинской области, администрации района и поселений, здравоохранения и общественных организаций, а также жители Металлургического района, на территории которого расположена свалка — всего более 100 человек.

Как сообщили в пресс-службе «Росатома», работы по рекультивации городской свалки в Челябинске проводятся в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» и включены в федеральный проект «Чистая страна». ФГУП «РосРАО» назначено единственным исполнителем работ по рекультивации в 2019—2020 гг. распоряжением правительства Российской Федерации от 23 марта 2019 г. № 501-р.

Присутствовавший на слушаниях исполняющий обязанности министра экологии Челябинской области Сергей Лихачев отметил, что контрольную функцию по проекту выполняет Министерство экологии. Комплекс работ предусматривает разработку проектно-сметной документации (с выполнением инженерных изысканий), получение соответствующих государственных экспертиз (экологической и сметно-стоимостной), проведение непосредственно работ по рекультивации городской свалки. В 2019 году был выполнен комплекс инженерных изысканий и специализированных исследований на территории свалки, в ходе которых был получен усредненный морфологический и фракционный состав отходов.

Особенности строения тела свалки и расположение ее в черте города, обусловили необходимость принятия специальных проектных решений. Прежде всего, рекультивация проводится с переформированием свалочного тела до уклонов, соответствующих нормативным (1:3), в 4 яруса, высотой по 10 м каждый.

По мнению разработчиков, на техническом этапе рекультивации необходимо сооружение системы активной дегазации и системы сбора фильтрата. С помощью систем вертикального и горизонтального дренажа вредный свалочный газ насосами будет закачиваться в магистральный трубопровод и подаваться на установку термической утилизации.

Много внимания на общественных слушаниях было уделено вопросам оценки воздействия проекта на окружающую среду (ОВОС). По мнению специалистов, на данный момент основной вклад в загрязнение атмосферы, подземных и поверхностных вод, растительного и животного мира вносит сама свалка, а источники, задействованные при ее рекультивации, значительного вреда не нанесут. Благодаря эффективной системе газоочистки выбросы метана снизятся на 99% с 28 тыс. тонн в год до 1,5 тонн в год.

Биологический этап рекультивации предполагает высадку трав на плодородный грунт и продлится от трёх до пяти лет. В ходе проведения рекультивации будет проводится регулярный экологический мониторинг как силами ФГУП «РосРАО», так и общественными экологическими организациями.

Ранее состоялись консультации с членами Общественной палаты Челябинской области, учёными, представителями органов государственной власти и общественных организаций, СМИ, на которых, в том числе, было достигнуто взаимопонимание об общественном контроле за реализацией проекта.

«Сегодня мы представили более детальную презентацию с учетом интересующих общественность цифр и проектных решений», — отметил первый заместитель Генерального директора ФГУП «РосРАО» Дмитрий Хватков.

По словам Хваткова, сама рекультивация свалки будет возможна после проведения соответствующих согласований: «После проведения общественных слушаний мы направим проектную документацию на Государственную экологическую экспертизу Росприроднадзора, неотъемлемой частью которой станет протокол сегодняшних слушаний. Далее предстоит прохождение строительной экспертизы, где будет определяться достоверность сметной стоимости. После этого будет возможно проведение самих работ по рекультивации».

Все материалы общественных слушаний будут доступны для ознакомления в челябинском отделении ФГУП «РосРАО» до 28 июня, после чего протокол общественных слушаний и пакет предложений от населения будут представлены в органы государственной экологической экспертизы для включения в окончательный вариант материалов ОВОС.

Челябинская свалка — одна из крупнейших в Челябинской области — существует с 1949 года и занимает на данный момент почти 90 гектаров. По данным Росприроднадзора, свалка давала до 30 процентов вредных выбросов в атмосферу Челябинска. Свалка была закрыта в 2018 году, и в данный момент готовится ее рекультивация. Основным исполнителем проекта рекультивации выступает ФГУП «РосРАО» (предприятие госкорпорации «Росатом»).

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