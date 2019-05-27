США поставят Украине противокорабельные ракеты?

Вашингтон, , 17:32 — REGNUM Сенат США предложил увеличить помощь на безопасность Украины в военном бюджете Соединенных Штатов на 2020 финансовый год. Сумма поддержки увеличится на пятьдесят миллионов долларов, до трехсот миллионов долларов. В текущем году сумма помощи составляла 250 миллионов.

Данную сумму уже одобрил комитет Сената США по вооруженным силам. Об этом пишет посольство Украины в США.

По утверждению посольства, сто миллионов долларов будет потрачено на летальные виды оружия. Часть из них потратят на береговую оборону и противокорабельные ракеты: «…Предлагается расширить направления помощи США в укреплении обороноспособности вооруженных сил Украины путем включения в нее средств береговой обороны и противокорабельных ракет».

На данную информацию следует обратить особое внимание, т. к. противокорабельные ракеты могут быть использованы в наступательных целях. Перед выборами президента Украины в украинской прессе появилось много публикаций об отечественных разработках в сфере ракетного оружия. В частности, сообщалось о разработке на Украине крылатой противокорабельной ракеты «Нептун» с заявленной дальностью поражения 300 километров. На 2019 годы были намечены государственные испытания этой ПКР.

По тексту сообщения посольства Украины в США пока нет 100 процентной ясности: речь идет о поставке ВСУ противокорабельных ракет производства США или о финансировании разработок по созданию ПКР на Украине.