Московский департамент два года не может купить бумагу

Москва, , 17:08 — REGNUM Уже два года департамента по конкурентной политике Москвы, который отвечает за закупки для нужд учреждений столицы не может заключать контракт на поставку бумаги для собственных нужд. О такой неординарной ситуации рассказал заместитель руководителя данного департамента Василий Жуков во время выступления на Московском предпринимательском форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Два года подряд нам не могут бумагу поставить. И не потому, что мы такие плохие. Мы четыре раза написали: привезите бумагу. А её не привозят. А нам гражданам надо на чём-то отвечать, не все на электронный документооборот перешли», — пожаловался чиновник.

В итоге столичному департаменту приходится прибегать к разного рода уловкам. Так, закон позволяет государственным заказчикам проводить небольшие закупки в обход конкурентных процедур. Данная процедура называется «закупка у единственного поставщика» и ограничена суммой в 100 тыс. рублей. В отдельных случаях, когда не состоялась конкурентная закупка, заказчик вправе заключать контракт с единственным поставщиком и на большую сумму. Именно при помощи неконкурентных закупок департамент и обеспечивает себя офисной бумагой, следует из слов Жукова.