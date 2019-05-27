Понедельник, 27 Мая 2019 года
17:08:24 МСК

Московский департамент два года не может купить бумагу

Экономика

О необычной ситуации рассказал замруководителя учреждения

Москва, 27 мая 2019, 17:08 — REGNUM  Уже два года департамента по конкурентной политике Москвы, который отвечает за закупки для нужд учреждений столицы не может заключать контракт на поставку бумаги для собственных нужд. О такой неординарной ситуации рассказал заместитель руководителя данного департамента Василий Жуков во время выступления на Московском предпринимательском форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Два года подряд нам не могут бумагу поставить. И не потому, что мы такие плохие. Мы четыре раза написали: привезите бумагу. А её не привозят. А нам гражданам надо на чём-то отвечать, не все на электронный документооборот перешли», — пожаловался чиновник.

В итоге столичному департаменту приходится прибегать к разного рода уловкам. Так, закон позволяет государственным заказчикам проводить небольшие закупки в обход конкурентных процедур. Данная процедура называется «закупка у единственного поставщика» и ограничена суммой в 100 тыс. рублей. В отдельных случаях, когда не состоялась конкурентная закупка, заказчик вправе заключать контракт с единственным поставщиком и на большую сумму. Именно при помощи неконкурентных закупок департамент и обеспечивает себя офисной бумагой, следует из слов Жукова.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Государственные закупки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить