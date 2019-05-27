Платоновфест в Воронеже столкнулся с дефицитом спонсоров

Воронеж, , 16:54 — REGNUM 23,5 млн рублей составляет дефицит средств на проведение Платоновского фестиваля искусств 2019 года. Об этом 27 мая на планерном совещании в правительстве региона сообщила руководитель департамента культуры области Эмилия Сухачева.

По ее словам, в целом на организацию ХIХ Международного фестиваля искусств планируется направить 105,4 млн рублей, на данный момент дирекцией получено 72,4 млн рублей — это деньги, перечисленные от продажи билетов (продано 18 тыс. билетов или 72% от общего количества), и помощь спонсоров. Последняя составила лишь около 40% от общей суммы — 12,8 млн рублей. Ещё девять миллионов поступит из федерального бюджета.

Эмилия Сухачева отметила, что в этом году спонсоры гораздо менее активны. Однако, уверена руководитель департамента, в случае недополучения денег проблему можно будет решить за счет средств, предусмотренных в бюджете на проведение года Театра, а также за счет экономии отраслевого бюджета по итогам первого полугодия.

Губернатор отметил, что никаких сложностей с оплатой участникам фестиваля возникнуть не должно, однако отметил, что до старта фестиваля будет проведено еще одно совещание.

Как сообщало ИА REGNUM, Платоновский фестиваль искусств пройдет в Воронеже с 1 по 16 июня, в этом году в числе участников — представители 17 стран, в том числе Бельгии, Великобритании, Германии, Грузии, Дании, Израиля, Испании, Франции, ЮАР и Южной Кореи. Традиционно, программа фестиваля делится на направления «театр», «музыка», «выставки», «литература». В театральной афише девять зарубежных театральных постановок из восьми стран, шесть из них в России покажут впервые. В музыкальной программе — 12 концертов, которые пройдут в живописных местах Воронежа и Воронежской области (меловой карьер «Белый колодец», «Зеленый театр» Центрального парка, парк Дворцового комплекса Ольденбургских). В рамках фестиваля состоится также традиционная книжная ярмарка.

Отличие фестиваля этого года — новый формат открытия. Если ранее фестиваль стартовал с мероприятия в зале, то в этом году его откроет воздушное шоу «Космос» испанского высотного театра Grupo Puja! на Адмиралтейской площади: увидеть его смогут все желающие.