ОСАГО – это навязанная гражданам РФ обуза, выгодная магнатам – экономист

Москва, , 16:58 — REGNUM Такие необязательные финансовые услуги, как страхование жизни, будут терять популярность среди граждан РФ, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 27 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о падении рынка страхования жизни в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

«В условиях роста закредитованности населения, в условиях сокращения финансовых резервов граждан, когда они вынуждены для поддержания прежнего уровня своего существования залезать в долги, такие явления, как личное страхование, должны в целом иметь тенденцию к снижению, — сказал экономист. — Когда людям не хватает денег на базовые товары и услуги, они в последнюю очередь будут думать о страховании. Например, навязанное населению страхование по ОСАГО является просто обузой на шее людей, так как чаще всего не покрывает те риски, которые несёт простой человек. И по сути это дополнительный побор с граждан в пользу финансовых магнатов».

Иными словами, рынок страхования, как полагает Комолов, будет сокращаться из-за падения реальных доходов населения.

«Даже по новой методике Росстата мы видим, что реальные располагаемые доходы будут падать и дальше. Нет перспектив для существенного роста ВВП. А стало быть, такие необязательные финансовые услуги будут терять популярность, — добавил он. — Тем более что даже ЦБ РФ признаёт необходимость быть готовыми к росту инфляции во втором и третьем кварталах этого года. И этот рост инфляции будет опережать рост реальных заработных плат в большинстве отраслей экономики, за исключением разве что торговли и финансовой сферы. В этой связи падение доходов будет означать падение интереса к рынку страхования».

В связи с этим Комолов акцентировал внимание и на том, что в РФ рынок страхования пока развивающийся, так как людям просто нечего страховать и не на что.

«Это требует дополнительных непроизводственных и непотребительских расходов. Хотя индивидуальное страхование дома может защитить человека от некоторых негативных последствий, но в целом это расходы, не связанные с приобретением дополнительных благ. Можно сказать, что это скорее негативный фактор потребительского спроса», — считает экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Сергея Хестанова, одной из причин падения рынка страхования жизни могло стать повышение грамотности населения, когда всё больше и больше потенциальных покупателей страховки достаточно адекватно оценивают риски.

«Инвестиционное страхование жизни означает в том числе и инвестиции в инструменты рынка, а значит, подразумевает и все сопутствующие этому риски. А если рынок упадёт? Российский фондовый рынок в 2008 году упал, грубо говоря, в пять раз», — сказал экономист корреспонденту ИА REGNUM.

Кроме того, граждане РФ, как заметил Хестанов, стали понимать, что из большинства программ по страхованию жизни нельзя выйти без очень больших потерь.

Читайте ранее в этом сюжете: Страхование жизни в РФ стало невыгодно и рискованно – экономист Хестанов