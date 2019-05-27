Депозит за бутылку: приём стеклотары по-европейски

Москва, , 16:38 — REGNUM Возмездный прием тары у населения — хорошая идея мотивации на сбор перерабатываемых отходов либо обеспечения дополнительного финансирования разделения отходов в пунктах переработки. Возможность приема тары должна быть у всех крупных торгующих организаций. В принципе, торговая наценка ритейлера является самой высокой в канале дистрибуции, что делает логичным включение именно ритейлеров в процесс переработки мусора и отходов, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель консалтинговой группы «Логистика. Бизнес. Решения» Вячеслав Белобжецкий.

Разговоры о том, что это дорого или сложно реализуемо, не стоит рассматривать как основу для отклонения данной инициативы, так как принцип социальной ответственности бизнеса подразумевает не просто извлечение прибыли от своего функционирования, но и выполнение определённой социальной миссии. Сегодня создание и развитие системы сбора и переработки вторичного сырья является национальной и глобальной проблемой. Поэтому абстрагирование от столь значимых социальных проблем может быть рассмотрено исключительно как паразитизм коммерческой организации на теле общества.

«Для реализации инициативы должна быть сформирована определенная логистическая система работы с тарой. Она должна включать маркировку, определение величины депозита (он будет зависеть от объема, материала тары). При этом должны быть учтены законодательные нормы реализации тары, оборудование пунктов сбора, подбор персонала, который будет обслуживать автоматы по сбору тары, и так далее. Также должна быть предусмотрена система дальнейшей переработки. На данный момент, к сожалению, почти весь этот комплекс условий отсутствует», — пояснил эксперт.

По его мнению, стоимость напитков в принимаемой сетями таре, с большой вероятностью, возрастет. Ведь супермаркеты будут перекладывать свои издержки на потребителей. Возможно, этот процесс будет проходить не так явно, может, он будет растянут во времени.

В любом случае, если есть производитель, без чьего товара полка будет выглядеть «неполной», сеть, скорее всего, возьмет на себя эти издержки с последующим ростом розничной цены. В другом случае магазины могут оставлять ту же цену и перекладывать издержки на производителя.

«Стоит отметить, что в европейских странах существует такое понятие как «депозит за бутылку». Он составляет от 8 до 25 центов за одну единицу тары. Данная практика широко распространена и поддерживается обществом — стеклянные и пластиковые бутылки сдаются в специальный приёмник», — отметил Белобжецкий.

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Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Министерству промышленности и торговли, Минприроды и Минэкономразвития проработать вопрос возобновления практики сдачи стеклотары в магазин.

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