Мошенничество с землей на 10 млн рублей выявлено в курортной зоне Нальчика

Нальчик, , 16:33 — REGNUM В Кабардино-Балкарии попал под уголовное преследование директор ООО «Астероид». Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, он незаконно пытался присвоить себе земельный участок в курортной зоне города Нальчика, сообщили ИА REGNUM 27 мая в пресс-службе СКР по региону

История с земельным участком площадью более 20 тыс. кв. м началась еще в 2013 году, когда ООО «Астероид» обратилось в администрацию городского округа Нальчик с просьбой о его аренде сроком на три года. Однако в мэрии отказали, и тогда «Астероид» обратился в суд с иском о признании решения об отказе незаконным. Арбитражный суд КБР в 2014 году удовлетворил исковые требования, после было вынесено постановление о продаже земельного участка обществу с ограниченной ответственностью. Участок продали за 10,761 млн рублей.

Однако на указанной земле находились объекты недвижимости, принадлежащие на праве собственности «Санаторию имени Б. Э. Калмыкова». Его руководство узнало об этом лишь в ноябре 2015 года. Жалобу санатория о незаконности этого решения удовлетворили и решение о продаже отменили.

Но владелец ООО «Астероид» не отступил от задуманного. Он купил этот участок в ипотеку. Это обременение стало препятствием возвращению санаторной земли в собственность местной администрации. Однако мэрия Нальчика каких-либо мер по возвращению земельного участка в собственность не предпринимала.

В настоящее время с возбуждением уголовного дела по данному факту устанавливаются лица, участвовавшие в совершении мошенничества. Кроме того, принимаются меры к восстановлению прав собственности на муниципальное имущество.