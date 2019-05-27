Московский чиновник объяснил конкурентные трудности малых предприятий

Москва, , 16:24 — REGNUM Основная проблема субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в закупках государственных компаний связана с нехваткой средств для обеспечения своих заявок во время конкурентных процедур и договоров. Об этом 27 мая сообщил заместитель руководителя департамента Москвы по конкурентной политике Василий Жуков во время выступления на Московском предпринимательском форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Участники во время конкурентных процедур как при закупках у государственных и муниципальных учреждений, так и государственных компаний обязаны внести обеспечение своих ценовых предложений. Сумма зависит от начальной (максимальной) цены контракта или договора (контракты по итогам закупок заключают государственные и муниципальные учреждения, договора — госкомпании). Данная мера является определенной страховкой на случай, если победитель процедур не подпишет контракт или договор.

Помимо этого, подрядчик должен предоставить обеспечение исполнения контракта или договора, что также служит подстраховкой на случай неисполнения своих обязательств контрагентом. Обеспечить свои обязательства участники закупок могут двумя способами — перечислив средства или предоставив банковскую гарантию.

Эти требования, по мнению Жукова, являются одним из основных препятствий для участия в закупках со стороны малых и средних предприятий. По его мнению, такая финансовая нагрузка сложновыполнима для представителей МСП. Поэтому сейчас рассматривается вопрос о выдаче малым и средним предприятиям многократной банковской гарантии, которую можно будет несколько раз применять в качестве обеспечения своих обязательств в течение определенного времени.

«Одновременно ведётся работа с фондом МСП, который со временем возможно сможет также давать гарантии представителям малого и среднего предпринимательства для обеспечения контрактов», — отметил Жуков.