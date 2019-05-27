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В Ростовской области ремонт томографа обойдётся в 6 млн рублей

Экономика

10% от стоимости аппарата

Ростов-на-Дону, 27 мая 2019, 16:23 — REGNUM  Два объекта здравоохранения в Ростовской области получат почти 6,5 млн рублей. Средства будут потрачены на укрепление материальной базы медицинских учреждений. Как сообщает пресс-служба главы региона 27 мая, большую часть получит таганрогская детская больница, передаёт ИА REGNUM.

Так, около 5,9 млн рублей выделено из региональной казны на ремонт компьютерного томографа в детской больнице Таганрога. Направить средства второму по численности населения городу Донского региона было решено в ходе рабочей поездки в апреле текущего года.

Стоит отметить, что не так давно министерство здравоохранения Ростовской области объявило о закупке двух томографов за 123 млн рублей (61,49 млн рублей за один томограф). То есть ремонт аппарата в Таганроге составит примерно 10% от общей стоимости нового.

Кроме того, более 650 тыс. рублей получит Донецк на подготовку проектной документации на проведение капитального ремонта детской поликлиники. Специалисты лечебно-профилактического учреждения обслуживают более 900 детей.

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Материальная база медицинских учреждений
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