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В Новгородской области из-за долгов арестовали имущество строящегося завода

Экономика

Бабиновский цементный завод накопил долги по зарплате, налоговым платежам и страховым взносам

В Новгородской области из-за долгов арестовали имущество строящегося завода
Винсент Ван Гог. Заводы. 1887

Чудово, Новгородская область, 27 мая 2019, 16:22 — REGNUM  В Новгородской области судебные приставы наложили арест на часть имущества строящегося в Чудовском районе Бабиновского цементного завода. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, организация оказалась в числе крупных должников по заработной плате, налоговым платежам и страховым взносам.

При этом приставов первоначально не хотели пускать на территорию завода для исполнительских действий, так что пришлось прибегнуть к сопровождению силовиков новгородского регионального управления ФСПП — группы быстрого реагирования.

Арестованы оргтехника, офисное оборудование организации, а также недвижимое имущество — земельный участок и ряд объектов.

В региональном управлении ФСПП отметили, что руководству строящегося объекта также придется заплатить исполнительский сбор за неисполнение судебных решений на сумму около 3 млн рублей.

Напомним, Бабиновский цементный завод строится на границе Новгородской и Ленинградской областей с 2008 года. Строительство предприятия осуществляло ОАО «Цемент» близ месторождения — в пяти км от стройплощадки. Из-за кризиса проект с объёмом инвестиций в 11 млрд рублей так и не был реализован.

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Деятельность судебных приставов
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