Страхование жизни в РФ стало невыгодно и рискованно – экономист Хестанов

Москва, , 16:42 — REGNUM В РФ становится всё меньше желающих застраховать свою жизнь, так как доходы населения падают, а сами граждане стали понимать, насколько рискованной может быть такая сделка, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 27 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в РФ начал падать прежде быстрорастущий рынок страхования.

«Скорее всего, первоначальный рост объясняется эффектом низкой базы, — сказал Хестанов. — Всё-таки страхование жизни — сегмент не для самых бедных, и традиционно он у нас отставал. Если сравнивать показатели для России и для других стран с сопоставимым доходом, то у нас объём страхования жизни заметно меньше, так как численность населения среднего класса не слишком велика».

Что касается падения рынка страхования жизни, то, как полагает Хестанов, одна из причин этого — продолжающееся уже несколько лет падение реальных располагаемых доходов населения.

«Понятно, что страхование жизни — не предмет первой необходимости, и по мере сокращения доходов число желающих застраховать свою жизнь становится меньше, — уточнил экономист. — Но есть и ещё одна причина. Всё больше и больше потенциальных покупателей страховки достаточно адекватно оценивают риски. Инвестиционное страхование жизни означает в том числе и инвестиции в инструменты рынка, а значит, подразумевает и все сопутствующие этому риски. А если рынок упадёт? Российский фондовый рынок в 2008 году упал, грубо говоря, в пять раз».

Кроме того, граждане РФ, как заметил Хестанов, стали понимать, что из большинства программ по страхованию жизни без очень больших потерь нельзя выйти.

«Если вы досрочно расторгаете договор, вы несёте большие потери. Как правило, это достаточно длительный процесс. И многие на фоне ухудшения экономической конъюнктуры подумают десять раз, прежде чем заняться страхованием своей жизни», — подытожил Хестанов.

Напомним, как сообщало ранее ТАСС, по данным всероссийского союза страховщиков, страхование жизни, которое до 2018 года было в России самым быстрорастущим сегментом страхового рынка, начало падать. Объём сборов страховщиков жизни по итогам I квартала 2019 года уменьшился на 5,5%, если сравнивать с аналогичным периодом 2018 года, и достиг 94,8 млрд рублей.

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