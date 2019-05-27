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Свыше 80 тыс. тонн «грязной» нефти вернулось по «Дружбе» из Белоруссии в РФ

Экономика

Перекачивать некачественную нефть обратно поставщику начали 24 мая

Минск, 27 мая 2019, 15:52 — REGNUM  Белоруссия в рамках выполнения дорожной карты мероприятий по замещению на территории страны нефти ненадлежащего качества уже отправила в Россию более 80 тыс. тонн некондиционной нефти из трубопровода «Дружба». Об этом говорится в сообщении концерна «Белнефтехим».

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Уточняется, что транспортировка загрязнённой нефти, накопленной в резервуарах линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Мозырь», по второй ветке трубопровода в направлении российской ЛПДС «Унеча» началась 24 мая.

«На 00:00 27 мая с белорусской территории отправлено более 80 тыс. тонн нефти», — сообщили в концерне.

В «Белнефтехиме» добавили, что транспортировка чистой нефти в направлении Мозырского нефтеперерабатывающего завода и в украинском направлении ведётся в плановом режиме согласно графикам прокачки. НПЗ обеспечивает переработку нефти, соответствующей стандарту по качеству, с плановой производственной загрузкой.

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Россия откачивает «загрязнённую» нефть из «Дружбы» — Reuters

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти, поставляемой из России по магистральному трубопроводу «Дружба». Оказалось, что в топливе существенно превышена норма содержания хлорорганики. Прокачка нефти была остановлена как в Белоруссии, так и в других странах, по которым идёт нефтепровод — Польша, Словакия, Венгрия и другие.

В России по данному факту было начато расследование. Выяснилось, что нефть была загрязнена умышлено на терминале в Самарской области. Правоохранительные органы задержали четверых подозреваемых. Следствие полагает, что члены организованной преступной группы, совершавшие поставку нефти в загрязнённом виде, таким образом пытались скрыть её хищение.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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