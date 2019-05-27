От шоколада до фруктов: Кавказ обязали увеличить экспорт сельзозпродукции

Ставрополь, , 15:49 — REGNUM В условиях ограничения импорта продовольственных товаров Северный Кавказ должен наращивать свои возможности по поставкам продукции сельского хозяйства на рынок жителей России и на внешний рынок. Об этом было сказано в ходе совещания в Железноводске, которое прошло 25 мая под председательством полномочного представителя президента РФ в СКФО Александра Матовникова и министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.

По словам полпреда Матовникова, агропромышленному комплексу СКФО представилась «уникальная возможность занять освободившиеся ниши, наладить поставки своей продукции во все регионы России и в другие страны». С ним согласился глава Минсельхоза, поставив задачу за пять лет увеличить экспорт продукции более чем в три раза.

«К 2024 году региону необходимо увеличить экспорт сельхозпродукции более чем в 3,5 раза — с нынешних 350 млн долларов до 1,3 млрд долларов. В достижение указанной цели должен внести свой вклад каждый субъект округа», — подчеркнул Патрушев.

Были отмечены направления, в которых будет обеспечивать прирост экспорта каждый субъект округа. Так, Ставрополье будет расширять производство зерновых и мясо-молочной продукции, а также пищевой и перерабатывающей промышленности. Зерно, сахар и напитки будет экспортировать Северная Осетия, Ингушетия — фрукты и овощи, Кабардино-Балкария — шоколад и кондитерские изделия.

Напомним, в 2018 году объем экспорта сельскохозяйственной продукции в Северо-Кавказском федеральном округе составил 214,8 млн долларов. За первые четыре месяца 2019 года объем поставок сельхозпродукции и продовольствия из СКФО за рубеж составил 108 млн долларов.

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