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Власти Белоруссии ликвидируют предприятия с зарплатами менее 200 долларов

Экономика

Мир дворцам, война хижинам

Минск, 27 мая 2019, 15:45 — REGNUM  Правительство Белоруссии будет добиваться повышения зарплат до культовых $500 в эквиваленте и подвергнет административному прессингу те предприятия, где работникам начисляется менее 400 белорусских рублей. Об этом 26 мая в эфире государственного телеканала «Беларусь 1» заявил зампред Совмина Белоруссии Александр Турчин.

На первом этапе Совмин будет «очень жестко контролировать», сообщил вице-премьер, «те организации, которые платят людям зарплату менее 400 рублей» — то есть менее $200 в эквиваленте по нынешнему курсу. Он отметил: «Мы поставили себе задачу, чтобы к 1 июля этих предприятий не было».

«У каждого из этих предприятий есть собственник. Если вы видите, что предприятие не может эффективно работать — принимайте управленческие решения: присоединяйте, продавайте, ликвидируйте, но при этом трудоустроив людей безусловно. Но платить вот такую зарплату — это непозволительно», — сказал Турчин.

Со II квартала правительство Белоруссии займётся предприятиями с зарплатами ниже 500 рублей, сообщил вице-премьер. Таким образом, в выборном 2020 году может повториться ситуация 2010 года, когда предвыборный популистский административный нажим спровоцировал социально-экономический кризис 2011 года.

Издание «Вечерний Бобруйск» напомнило, что на прошлой неделе на заседании правительства премьер-министр Сергей Румас сообщил, что в I квартале средняя зарплата в республике составила 1026 рублей, отметив: «К сожалению, в стране есть еще предприятия, где средняя зарплата не достигает и 400 рублей. Поэтому, как мы договаривались, до конца I полугодия в стране таких предприятий быть не должно».

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Экономический кризис в Белоруссии
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