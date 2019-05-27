У России «отрезали украинскую ногу»: Европе она не нужна

Москва, , 15:40 — REGNUM Проблемы украинской экономики не только в том, что она строилась и развивалась веками как часть российской, но и в том, что в рамках европейского распределения труда для неё никто особо не готов освобождать место, заявил корреспонденту ИА REGNUMм аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

Он пояснил, если удалить человеку ногу, ему будет плохо, но у него шансов на выживание всё-таки гораздо больше, чем у этой ноги. В конце концов, он может использовать протез. А вот на то, чтобы пришить к себе чужую ногу вдобавок к своим двум имеющимся, вы вряд ли найдёте желающих. Такое же сравнение можно провести с Украиной и Европой.

«У России украинскую ногу отрезали, но это не значит, что теперь нога начнет новую счастливую жизнь, или что Европа с Америкой наперегонки начнут пытаться пришить эту ногу себе. Украине придётся решать большинство своих проблем самой», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Игорь Коломойский заявил, что новому президенту Украины Владимиру Зеленскому следует отказаться от программы помощи МВФ или объявить дефолт по внешнему долгу.

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