Мост через Пур на Ямале возведут раньше срока

Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 15:34 — REGNUM На Ямале мост через реку Пур могут ввести в эксплуатацию в конце 2020 года. Строительство идёт с опережением на год от намеченных сроков, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на пресс-конференции в Ноябрьске 27 мая 2019.

«Мост через реку Пур — это проект, за который автономный округ целиком отвечает. Наша зона ответственности. Идём по графику уверенно. И радует, что мы двигаемся досрочно. И наша задача ввести его в конце следующего года, с годовым опережением того графика, который согласован с инвестором», — сообщил Дмитрий Артюхов журналистам.

Сейчас компанией практически возведены опоры моста через реку Пур. Основание моста должно выдерживать ледоходы и ледоставы. Изначально оговаривалось, что проезд через этот мост будет платным.

«Касаемо платы, для населения проезд по мосту будет бесплатным железобетонно. Вопрос стоит как тарифицировать тяжёлую технику. По нашему убеждению, тяжёлая техника, которая разбивает дороги, может через определённую плату вернуть часть стоимость строительства этого моста. Это нормально. Это много где делается», — отметил Дмитрий Артюхов.

Напомним, мост через реку Пур на Ямале — один из крупнейших проектов, который реализуется на условиях государственно-частного партнёрства. Строительство данной капитальной переправы началось в декабре 2018 года. Строит его ООО «Региональная инфраструктурная компания», аффилированная с АО «Мостострой-11», и Газпромбанк.

Согласно проекту длина моста через реку Пур составит 1,02 км, с подходами и насыпью почти 2,7 км. Конструкцию установят на 11 опор. Благодаря конструктивным особенностям путепровод не будет препятствовать движению судов по реке. Проезд автомобилей будет организован по двум полосам с максимальной скоростью движения 100 километров в час.

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