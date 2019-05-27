Компании Словакии проявили интерес к индонезийским проектам — СМИ

Жилина, Словакия, , 15:33 — REGNUM Несколько словацких компаний выразили интерес к участию и сотрудничеству в проектах по утилизации отходов и развитию инфраструктуры аэропортов и платных дорог в Индонезии, сообщает Antaranews.

Известно, что в городе Жилина (Словакия) состоялась встреча представителей посольства Индонезии в Братиславе, деловой сети ЕС-Индонезия и Торгово-промышленной палаты Жилина, на которой присутствовали около 20 словацких бизнесменов из различных отраслей промышленности.

Различные компании в Словакии, в том числе IMAO Group и THX Services Slovakia, проявили интерес к индонезийским проектам.

IMAO Group заинтересована в работе над одним из проектов в индонезийской провинции Центральная Ява, предлагая технологию переработки отходов, которая производит электроэнергию и тепло, а также удобрения.

Кроме того, словацкая компания MicroStep-MIS выразила желание работать над проектами по развитию инфраструктуры аэропортов и платных дорог. Компания также хочет расширить сотрудничество для системы раннего предупреждения о цунами в Индонезии.

Председатель Торгово-промышленной палаты провинции Жилина Ян Мисура заявил, что предприниматели продолжают искать пути развития бизнеса и уверены, что Индонезия может предложить ряд возможностей.

В свою очередь посол Индонезии в Словакии выразил надежду, что словацкие бизнесмены также могут воспользоваться возможностью инвестировать и вести бизнес в Индонезии.

Посол Индонезии также призвал словацких бизнесменов принять участие в Trade Expo Indonesia и индонезийско-вышеградском бизнес-форуме. Напомним, форум Trade Expo Indonesia пройдет в Индонезии 16−20 октября 2019 года, а индонезийско-вышеградском бизнес-форум состоится в стране 17 октября 2019 года.