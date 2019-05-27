Редкая практика в мире: пенсия ниже прожиточного минимума

Москва, , 15:14 — REGNUM Пенсии и социальные пособия для работающих (или полноценно работавших до выхода на пенсию) людей были ниже прожиточного минимума — это весьма редкая практика в мире, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Например, в США лишь велфер (в отличие от государственных пенсий и пособий) — для людей, нигде не зарегистрированных и не числящихся в трудовых инспекциях, по факту ниже прожиточного минимума (но это называется «безвозмездная помощь государства» и ничто иное — для неё человеку в нужде не требуется даже предоставлять какие-либо аттестующие документы), тогда как решительно все выплаты для активных членов общества, имеющих на них право, заведомо, и притом существенно, выше этого не вполне цивилизованного порога.

«Конечно, это несоответствие надо ликвидировать в порядке приоритета. Однако делать это можно было и вне рамок нового указа по доплатам», — считает Рожанковский.

Как сообщало ИА REGNUM, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии приказ Министерства труда и социальной защиты (Минтруд) вступил в силу в Российской Федерации с 26 мая 2019 года.

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