Губернатор Игорь Руденя возглавит делегацию Тверской области на ПМЭФ

Тверь, , 15:02 — REGNUM Тверская область примет участие в Петербургском международном экономическом форуме-2019, который состоится с 6 по 8 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Делегацию Тверской области возглавит губернатор Игорь Руденя.

«Важно не только обеспечить достойное представление Верхневолжья на площадке Петербургского международного экономического форума, но и решить в рамках форума задачи по привлечению инвесторов в регион», — отметил губернатор Игорь Руденя.

В этом году в рамках экспозиции ПМЭФ будет размещен стенд Тверской области, где будет представлен инвестиционный и промышленный потенциал региона. Центральным проектом, представленным на стенде, станет «Государева дорога». Его цель — создать единое культурно-туристическое пространство на всем пути следования туристов из Петербурга в Москву, а участвовать в его реализации, помимо Тверской, будут Московская, Ленинградская и Новгородская области.

Губернатор Тверской области в рамках форума запланировал проведение ряда деловых встреч с руководителями банковских и производственных организаций. Также ожидается подписание соглашений о сотрудничестве правительства Тверской области с ведомствами и крупными компаниями.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, с 2006-го — под патронатом и при участии президента Российской Федерации. Тверская область принимает участие в ПМЭФ с 2006 года. Так, в 2018 году в рамках форума былиподписаны соглашения о сотрудничестве между Тверской областью и ПАО «Почта Банк», а также о взаимодействии региона с Федеральным агентством по рыболовству в сфере развития аквакультуры.