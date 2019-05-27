Полезность очевидна: перерасчёт доплат к пенсиям в РФ

Москва, , 15:02 — REGNUM Пересчет доплат к пенсиям в России в том виде, в каком он использовался ранее, действительно был абсолютно бесполезен для значительной части отечественных пенсионеров, так как если после доплаты суммарная пенсия оказывалась равна прожиточного минимуму, пенсионер получал именно этот минимум и под индексацию его пенсия уже не подпадала, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

В соответствии с новыми правилами, для пенсионеров, получающих пенсию ниже прожиточного минимума, будет отдельно индексироваться и сама пенсия, и необходимая для достижения этого уровня, доплата. В итоге те, чья пенсия была лишь незначительно ниже прожиточного минимума, теперь будут получать сумму, превышающую в итоге минимальный прожиточный минимум.

«Тем не менее, несмотря на очевидную полезность данного начинания, окончательная его эффективность будет не слишком велика, так как итоговое увеличение пенсии все равно будет не слишком значительным и обеспечить достойную жизнь для большинства российских пенсионеров не сможет», — полагает Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии приказ Министерства труда и социальной защиты (Минтруд) вступил в силу в Российской Федерации с 26 мая 2019 года.

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