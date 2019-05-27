Московский чиновник пожаловался на претензии ФСБ и налоговой

Москва, , 14:52 — REGNUM Главной проблемой государственных, муниципальных закупок, а также закупок госкомпаний в России является отсутствие доверия между заказчиками и исполнителями. Об этом 27 мая сообщил заместитель руководителя департамента Москвы по конкурентной политике Василий Жуков во время выступления на Московском предпринимательском форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Каждый третий рубль в экономике — это деньги закупщиков. Экономика может работать, если есть доверие общества к обществу или общества к государству. То есть когда стороны понимают, что можно работать, и не обманут, а если и обманут, то государство накажет. К сожалению, у нас нет ни того, ни другого. Те, кто работает в закупках, думаю, меня все поймут», — заявил чиновник.

Также специалист по закупкам посетовал на то, как тяжело работать государственным заказчикам: что ни делай, всё равно будут критиковать и обвинять в нарушениях.

«Нас ФСБ упрекает, что мы допускаем на торги компании, у которых есть лицензия ФСБ, но у которых собственник — американец. Но тогда к ним вопрос возникает: почему вы выдали им лицензию? Налоговая приходит, задаёт вопросы, зачем вы заключаете контракты с компаниями «однодневками» — но вопрос к ним: зачем такие фирмы регистрируете? По начальной цене — контролёр придёт и скажет: она у вас высокая. А бизнес скажет: она у вас низкая», — пожаловался чиновник.

С той или другой стороны кто-то пытается ухватить за руку, рассказал глава департамента.